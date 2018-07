Linz (www.aktiencheck.de) - Trotz der divergierenden Aussagen von Präsident Trump zu seinen Treffen mit Präsident Putin konnte sich gestern der USD ganz gut halten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Temporär habe der EUR/USD -Kurs unter 1,1600 notiert und mit 1,1575 den Tiefstand erreicht. Mangels wichtiger Wirtschaftsdaten sollte es auch heute zu keinen größeren Kursbewegungen kommen. Charttechnisch habe der EUR/USD zwar 1,1610 unterschritten, sich aber nicht halten können. So könnte 1,1700 wieder in den Fokus kommen. (20.07.2018/ac/a/m)