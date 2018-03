Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Japanische Yen bleibt weiter auf der starken Seite, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum USD/JPY Der Dollarpreis habe Mühe, sich von den JPY 107 abzusetzen. In Ermangelung von Konjunkturdaten und trotz der Erholung an den Aktienmärkten liege es auf der Hand, dass Zuflüsse eine Rolle spielen würden. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass der Zinsspread eher für einen schwächeren Yen spreche. In der Tat zeige die Statistik, dass Japaner derzeit Nettoverkäufer von ausländischen Anleihen seien. Eine Rolle würden auch saisonale Effekte spielen - das Finanzjahr nähere sich dem Ende und es würden Gewinne repatriiert. In der Verbraucherpreisstatistik für Januar zeige sich eine anhaltend dynamische Preisentwicklung. Die Kernrate sei zwar mit 0,9% Y/Y fernab vom Ziel, aber immerhin stabil und nicht wie erwartet schwächer ausgefallen. (Ausgabe vom 28.02.2018) (01.03.2018/ac/a/m)