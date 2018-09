Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar befindet sich im Austauschverhältnis zur indischen Rupie (INR) seit vielen Jahren in einem idealtypischen Aufwärtstrend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt sei sogar der Sprung über die letzten drei Verlaufshochs bei rund 69 INR erfolgt. Zunächst einmal sei dem Greenback damit ein neuer Rekordstand gelungen und bei einem neuen Allzeithoch handele es sich um eines der besten Signale der Technischen Analyse. Zum anderen könne die Kursentwicklung der letzten vier Jahre gleichzeitig als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden. Aus der Höhe dieser trendbestätigenden Konsolidierungsformation ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von rund 78 INR. Auf dem Weg in diese Region markiere die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von August 2013 bis Mai 2014 (75,32 INR) ein erwähnenswertes Etappenziel. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde darüber hinaus durch die synchronen Einstiegssignale seitens des MACD und des Aroon reduziert. Da die o. g. Ausbruchsmarken bei rund 69 INR als enge Absicherung prädestiniert seien, ergebe sich im Umkehrschluss ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (03.09.2018/ac/a/m)



