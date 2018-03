Paris (www.aktiencheck.de) - Von der 70 US-Dollar-Marke hat sich der Ölpreis inzwischen wieder ein gutes Stück weit entfernt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar würden die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und auch weitere Nicht-OPEC-Staaten durch eine Förderdrosselung anstreben, das Angebot des Rohstoffs zu reduzieren und den Preis zu stabilisieren. Fakt sei aber, dass dennoch nach wie vor zu viel Öl auf dem Markt vorhanden sei. Und zwar vor allem aufgrund der zunehmenden Fracking-Aktivitäten in den USA. Dabei handle es sich um eine umstrittene Fördertechnik, bei der vor allem Schiefergestein mit Wasserdruck und Chemikalien aufgebrochen werde.Aktuell würden die USA mit knapp 10,3 Millionen Barrel pro Tag so viel Öl wie niemals zuvor fördern, Tendenz steigend. Laut der Internationalen Energieagentur könnten die Vereinigten Staaten schon Ende 2018 rund 11 Millionen Barrel fördern - und somit auch den bisherigen Spitzenreiter Russland vom Thron stoßen. Dass die US-Ölreserven zuletzt wider Erwarten zugelegt hätten, bestätige diesen Trend und belaste den Preis zusätzlich. Da in den vergangenen Tagen auch der Dollar an Stärke zugelegt habe, könnte der Ölpreis durchaus noch ein wenig Luft nach unten haben. Womöglich teste der Kurs sogar zunächst die 60 US-Dollar-Marke bevor er wieder über die 70 US-Dollar-Hürde springe. (02.03.2018/ac/a/m)