Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht für Februar in den USA war überraschend kräftig, so die Analysten der DekaBank.



Der monatliche Beschäftigungsaufbau habe 273.000 Stellen betragen und die Arbeitslosenquote sei auf 3,5% gesunken. Zudem seien die beiden Vormonate relativ deutlich um insgesamt 85.000 Stellen nach oben revidiert worden. Erwartungsgemäß hätten die Löhne um 0,3% gegenüber dem Vormonat zugenommen. Die Wochenarbeitszeit sei ebenfalls gestiegen. Die Details würden andeuten, dass die günstigen Witterungsbedingungen maßgeblich zu der kräftigen Arbeitsmarktentwicklung beigetragen hätten.



Nach der Zinssenkung der FED in dieser Woche um 50 Basispunkte dürfte diese bei ihrer regulären Sitzung Mitte dieses Monats eine weitere Reduzierung um 25 Basispunkte vornehmen. Das vom Kongress beschlossene Hilfsprogramm habe vor allem Symbolcharakter: Der Kongress habe seine zeitnahe Handlungsbereitschaft bewiesen. (06.03.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.