Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische Arbeitsmarktbericht für April fiel historisch schlecht aus, so die Analysten der DekaBank.Mit Abstand am stärksten betroffen sei der Bereich Freizeit und Gastronomie gewesen. Hier habe sich das Beschäftigungsniveau gegenüber dem Vormonat fast halbiert.In den vergangenen Wochen seien die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gefallen. Dies sei üblicherweise ein Anzeichen einer wirtschaftlichen Belebung. Allerdings deute die Mehrheit der wöchentlich verfügbaren Konjunkturindikatoren bislang nur eine zeitnahe Bodenbildung für die wirtschaftliche Aktivität an. (08.05.2020/ac/a/m)