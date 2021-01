Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2020 nach vorläufigen Angaben um 4,0% (qoq, ann.) angestiegen, so die DekaBank.Im Vergleich zu den anderen Teilbereichen sei die Konsumdynamik der privaten Haushalte weit weniger stark gewesen. Hier dürfte eine unzulängliche Saisonbereinigung die Zahlen nach unten verzerrt haben.Ende vergangenen Jahres sei das fünfte Corona-Hilfsprogramm beschlossen worden und ein weiteres sei in der politischen Diskussion. Aufgrund dessen sei eine stärkere wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr nicht auszuschließen. (Ausgabe vom 28.01.2021) (29.01.2021/ac/a/m)