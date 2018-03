Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Februar von 59,1 auf 60,8 Punkte angestiegen, so die Analysten der DekaBank.



Der Indikator signalisiere nach Angaben des Institute for Supply Management für diesen Monat ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 5,4% (mom, ann.). Nach zuletzt eher enttäuschenden Konjunkturdaten sei es sehr unwahrscheinlich, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal auch nur ansatzweise dieses Wachstum erreichen werde.



Dank des US-Indikators sei auf globaler Ebene eine weitere Stimmungseintrübung ausgeblieben. Der von den Analysten berechnete globale Einkaufsmanagerindex habe mit 54,7 Punkten auf dem Vormonatsniveau stagniert. (01.03.2018/ac/a/m)





