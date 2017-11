Spannend sei in diesem Kontext auch ein Blick auf den Automobilsektor. Im September hätten die Umsätze in den Autohäusern bereits sehr positive Impulse für den Konsum in den Vereinigten Staaten liefern können. Die Wirbelstürme seien ganz offensichtlich ein Auslöser für umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen gewesen. Die Schadensabwicklung durch die Versicherungsunternehmen habe allerdings teilweise etwas Zeit in Anspruch genommen. Insofern würden sich auch im Oktober gewisse stützende Effekte zeigen. Nach einem Zuwachs von beachtlichen 4,6% M/M im September hätten die Umsätze in diesem Segment am aktuellen Rand also um immerhin noch 0,7% M/M zugelegt. Diese Entwicklung habe die Analysten eindeutig positiv überrascht. Es sei zudem möglich, dass sich durch Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen auch im November noch stützende Nachfrageimpulsen zeigen würden.



Auch die umfassende Steuerreform Donald Trumps könnte zu einem den Konsum stützenden Faktor werden. Eine sinkende Belastung durch die Einkommensteuer würde die verfügbaren Mittel der privaten Haushalte erhöhen, was weitere Nachfrageimpulse auslösen dürfte. Die Steuerreform sollte zudem nicht nur auf den Konsum wirken. Auch das Investitionsverhalten der Unternehmen könnte durch die avisierten Maßnahmen positiv beeinflusst werden. Die Details müssten nun sicherlich im Auge behalten werden.



Nachdem die Pläne zur Steuerreform im Repräsentantenhaus zügig Zustimmung hätten finden können, würden nun kontroversere Diskussionen im US-Senat drohen. Eine Einigung im Laufe des Dezembers scheine weiterhin möglich (und müsse momentan wohl sogar als das wahrscheinlichste Szenario bezeichnet werden). Die Zeit werde allerdings langsam knapp. Nach Auffassung der Analysten wären leichte Verzögerungen bei der Reform des Steuersystems der Vereinigten Staaten allerdings auch keine Katastrophe für die US-Wirtschaft. Eine zügige Beschlussfassung scheine aufgrund der Parlamentswahlen in 2018 vor allem politisch gewollt.



Es sei auch weiterhin damit zu rechnen, dass die US-Notenbank noch im Dezember eine erneute Leitzinsanhebung verkünden werde. Damit würde das obere Band der FED Funds Target Rate auf 1,50% steigen. Die Lage am US-Arbeitsmarkt mache die Umsetzung einer solchen geldpolitischen Maßnahme fast schon zwangsläufig erforderlich. Weitere Zinsschritte würden in 2018 folgen. Auch wenn dies den Rentenmarkt wohl nicht überraschen würde, sollte das Kapitalmarktzinsniveau in den USA perspektivisch ebenfalls sukzessive zulegen. Das Zinsumfeld spreche somit eindeutig für die US-Währung; der Dollar habe nach Auffassung der Analysten also weiterhin noch ein gewisses Potenzial für eine Aufwertung gegenüber der Gemeinschaftswährung vom Main.



Das Scheitern der Jamaika-Sondierungen in Deutschland habe den Euro zum Start dieser Woche nur ganz kurzzeitig belastet. Der Devisenmarkt habe sich sehr schnell an eher ungewohnte politische Turbulenzen in Deutschland gewöhnen können. Auch die Diskussionen um die Steuerreform in den USA sollten vom FX-Segment wohl im Auge behalten werden; die US-Fiskalpolitik sei für den Devisenmarkt schließlich fast so wichtig wie die FED-Geldpolitik. (Ausgabe vom 24.11.2017) (28.11.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung der US-Wirtschaft im 3. Quartal hat uns positiv überrascht, so die Analysten der Nord LB.Signifikant dämpfende Effekte durch die Wirbelstürme hätten sich nicht ergeben. Nach vorläufigen Angaben habe sich in Zahlen gesprochen ein annualisiertes Wachstum von erfreulichen 3,0% gezeigt. Auch wenn diese Daten noch recht revisionsanfällig seien, dürfe am aktuellen Rand von einer schon bemerkenswerten Stärke der US-Ökonomie gesprochen werden.In diesem Kontext müsse festgehalten werden, dass der Konsument eine tragende Säule der Aufschwungs in Nordamerika bleiben dürfte. Nach dem starken Zuwachs im September würden die Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen im Oktober zwar erwartungsgemäß einen etwas weniger ausgeprägten Anstieg offenbaren; mit einer Veränderungsrate von immerhin +0,2% M/M seien dennoch recht erfreuliche Zahlen veröffentlicht worden. Dies gelte umso mehr, da das für September gemeldete Plus weiter von bereits starken 1,6% M/M auf noch erfreulichere 1,9% M/M nach oben revidiert worden sei. Folglich sollten die Entwicklungen am aktuellen Rand mit Blick auf die US-Wirtschaft bei den interessierten Beobachtern sogar noch etwas mehr Optimismus auslösen.