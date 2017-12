Die lange diskutierte Steuerreform sei in der abgelaufenen Woche näher gerückt. Eine Abstimmung über die dem Senat vorliegende Fassung könnte am 1. Dezember stattfinden, aber es bleibe offen, ob genügend Republikaner zustimmen würden. Der nächste Schritt wäre dann die Harmonisierung mit der vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Version. Dies könne noch an Details scheitern, aber eine steuerliche Entlastung 2018 werde immer wahrscheinlicher.



Der politische Zwist fokussiere sich auf zwei Faktoren: Höhere Schulden (rund 1,5 Bio. USD in zehn Jahren) und die Verteilungswirkung der Steuerreform. Bei ersterer Frage laufe ein Graben durch die Reihen der Republikaner selbst - während manche höhere Defizite als Preis der eigentlich wünschenswerten Steuersenkung ablehnen würden, würden andere (wie Präsident und Finanzminister) darauf pochen, dass die resultierenden Wachstumsimpulse die Einnahmeverluste fast vollständig kompensieren würden. Bei der Verteilungswirkung der Reform finde der Streit vor allem zwischen den Parteien statt. Die Demokraten würden für eine höhere Belastung hoher Einkommen (und letztlich auch der Unternehmen) eintreten. Beide Seiten würden sich als Fürsprecher der "Mittelschicht" sehen, aber die meisten unabhängigen Analysen würden die einkommensstärksten Haushalte als Hauptgewinner der Reform sehen. Gebe es gute Argumente für ein weniger progressives Steuersystem?



Auf Basis der Bruttoeinkommen ohne staatliche Transfers sei die Ungleichverteilung in den USA, in Großbritannien, Frankreich und Deutschland überall etwa gleich stark ausgeprägt. Der so genannte Gini-Koeffizient, ein statistisches Maß, das zwischen 1 ("einer hat alles") und 0 ("alle haben das gleiche") variiere, liege in diesen Ländern nahe 0,5. Diskrepanzen in der tatsächlichen Ungleichheit seien daher primär die Folge eines unterschiedlich starken Umverteilungseffekts der Politik. In Frankreich und Deutschland wirke das Steuer- und Ausgabensystem merklich redistributiver als in den USA. Drösele man den Effekt der Fiskalpolitik weiter auf, so verteile in den USA das Steuersystem sehr deutlich um.



Die spürbare Diskrepanz zu den anderen Ländern liege auf der Ausgabenseite: In den USA seien Sozialtransfers von vergleichsweise geringer Bedeutung, sodass per saldo Ausgaben und Steuern zusammen einen geringeren Effekt auf die Ungleichheit hätten als in anderen OECD-Staaten. Angesichts des Trends zu steigender Ungleichheit der Einkommen sei die Sinnhaftigkeit der nun anvisierten Steuerreform in dieser Hinsicht nicht unbedingt einleuchtend. (01.12.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angesichts eines soliden Wachstums bei relativ verhaltener Teuerung treten die Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund und die Politik rückt verstärkt in den Fokus, so die Analysten der Helaba.Der designierte FED-Chef Powell habe sich bei der Anhörung hinsichtlich künftiger Zinsentscheidungen erwartungsgemäß bedeckt gehalten. Gleichzeitig würden die Republikaner im Kongress "ihre" Steuerreform voranzubringen versuchen, um 2017 zumindest einen größeren legislativen Erfolg vorweisen zu können. Am 8. Dezember stehe schließlich wieder ein potenzieller "government shutdown" ins Haus, denn dann laufe die aktuelle temporäre Ausgabenermächtigung für die Bundesregierung aus.