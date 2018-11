Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Beschäftigungssituation in den USA präsentieren sich sehr erfreulich, so die Analysten der Nord LB.



Im Oktober seien in der Summe beachtliche 250.000 neue Stellen geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote verharre zudem bei 3,7%. Vollbeschäftigung bleibe damit ein relevantes Phänomen. Damit stehe die US-Notenbank natürlich unter großem Zugzwang. Ein Zinsschritt im Dezember dürfte nun fast schon sicher sein. Dieses geldpolitische Umfeld sei kurzfristig sicherlich stützend für den US-Dollar. (02.11.2018/ac/a/m)



