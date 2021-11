Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Oktober stieg die Anzahl der Beschäftigten um 531 Tsd. Personen, berichten die Analysten der DekaBank.Eine Delta-Belastung habe auch im Oktober vorgelegen. Allerdings habe das Ausmaß abgenommen. Am offensichtlichsten sei dies an der Beschäftigungsentwicklung im Bereich Freizeit und Gastronomie zu erkennen.Der starke Beschäftigungsaufbau im Oktober sei eine Bestätigung dafür, dass der Arbeitsmarkt grundsätzlich weiterhin in der Lage sei, hohe monatliche Beschäftigungszuwächse zu ermöglichen. (Ausgabe vom 05.11.2021) (08.11.2021/ac/a/m)