Boston (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte scheinen recht glücklich über die Perspektiven von Fabriken und Geschäften zu sein, die sich für größere Aktivitäten rüsten. Aber das Vertrauen als wichtigste Zutat, um eine Rückkehr zur Normalität sicherzustellen, bleibt schwer fassbar, so Christopher Smart, Chef-Globalstratege und Leiter des Barings Investment Institute, in seinem aktuellen Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht:- Neue Krankheitsausbrüche würden die Gefahr weiterer Lockdowns in einigen Teilen der Vereinigten Staaten erhöhen. Noch schädlicher seien Verzögerungen bei der Wiederherstellung des Vertrauens von Arbeitnehmern und Konsumenten, dass eine Lockerung der Einschränkungen sicher sei.- Langsamere Entscheidungen zur Wiedereinstellung der Legionen von US-Arbeitslosen, die in dieser Woche offiziell gezählt würden, würden den Ruf nach weiteren Konjunkturausgaben aus Washington lauter werden lassen, da die ersten Kontingente des Notfallgeldes auslaufen würden. (07.05.2020/ac/a/m)