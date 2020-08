Wien (www.aktiencheck.de) - Die Rekordjagd an den US-amerikanischen Börsen geht in die nächste Runde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Neben dem technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe gestern auch der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ein neues Allzeithoch erreicht und das nur vier Monate nach seinem Tief von Mitte März. Somit würden sowohl der Bärenmarkt als auch die darauf folgende Erholung die kürzesten in der langen Historie des Index markieren. Ansonsten habe sich der Trend vom Wochenstart fortgesetzt. Technologielastige Sektoren seien gegenüber den zyklischen bevorzugt worden, was sich auch in der Tagesperformance der einzelnen Indices widerspiegele.



Im heutigen Handel in Asien würden sich die chinesischen Börsenbarometer schwächer als die Finanzmärkte außerhalb Chinas zeigen. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen leicht positiven Start in den Handelstag hindeuten. Trotz wohl stärker als erwarteter Rückgänge der US-Lagerbestände notiere der Ölpreis heute Morgen niedriger. Bedenken über die weitere Erholung der Treibstoffnachfrage würden hier die Stimmung drücken. Ebenfalls tiefer und somit knapp unter der 2.000 USD-Marke notiere der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515). (19.08.2020/ac/a/m)



