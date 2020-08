Brüssel (www.aktiencheck.de) - Trotz des zwei Billionen-US-Dollar-Nothilfepakets, der Nullzinspolitik und des Anleihekaufprogramms der FED im Zuge der Coronakrise steht die US-Wirtschaft weiter stark unter Druck; mehr als 40 Millionen Amerikaner sind arbeitslos und jeder fünfte Haushalt gilt als gefährdet - die Situation erinnert an die große Depression in den 1930er Jahren. Ist es Zeit für einen neuen "New Deal" im Stil Roosevelts, um die Wirtschaft durch Investitionen in die US-amerikanische Infrastruktur anzukurbeln, fragt Jim Lydotes, Senior Portfolio Manager of the BNY Mellon Global Infrastructure Income Strategy bei Mellon - eine Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Große Teile der US-Straßeninfrastruktur seien in einem besonders schlechten Zustand. Schätzungen zufolge seien bis zu 25 Prozent der Brücken und 64 Prozent der Autobahnen reparaturbedürftig. Auch in die Flughafeninfrastruktur habe das Land in letzter Zeit zu wenig investiert. Großen Nachholbedarf gebe es zudem im Stromnetz. Da die meisten US-Bundesstaaten ihre Stromverteilung dezentral steuern würden, gebe es erhebliche Ineffizienzen. Oder umgekehrt ausgedrückt: Hier gebe es großes Potenzial für Rationalisierung und Verbesserung der veralteten Systeme. Schließlich könnten auch Energieversorgungsunternehmen von einem größeren Investitionsschub profitieren, insbesondere wenn sie ihr Angebot durch erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windenergie erweitern würden.Angesichts des andauernden Verfalls der US-Infrastruktur und der unbedingten Bereitschaft der US-Regierung, die Wirtschaft mit Steuergeldern anzukurbeln, halten wir eine Rückbesinnung auf Roosevelts New Deal für begrüßenswert, so Jim Lydotes, Senior Portfolio Manager of the BNY Mellon Global Infrastructure Income Strategy bei Mellon. Damals hätten die USA 650.000 Meilen Straßen, 78.000 Brücken, 125.000 zivile und militärische Gebäude sowie 800 Flughäfen gebaut bzw. modernisiert. Die Infrastruktur könnte so als großer Sieger aus der Präsidentschaftswahl im November hervorgehen - unabhängig davon, ob Donald Trump oder Joe Biden gewinne. (26.08.2020/ac/a/m)