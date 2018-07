Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten US-Konjunkturdaten deuten für das zweite Quartal einen ungewöhnlich kräftigen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts an, so die Analysten der DekaBank.



Allerdings liege das wohl nur zum Teil an der seit Jahresbeginn geltenden Steuerreform. Zwar dürfte die Konsumdynamik angezogen haben, aber von einer auffallend kräftigen Entwicklung könne nicht gesprochen werden. Dies gelte auch für die Investitionen der Unternehmen. Verantwortlich für die stärkere gesamtwirtschaftliche Dynamik sei vielmehr der Außenhandel. So seien insbesondere die Importe auffallend schwach, während gleichzeitig die Exporte in den ersten beiden Quartalsmonaten kräftig gewesen seien. Zudem würden monatliche Lagerdaten auf stärkere Lagerinvestitionen hindeuten. Insgesamt würden die Analysten der DekaBank daher dem Eindruck einer grundsätzlich stärkeren Wachstumsdynamik widersprechen. Die wichtigsten Inflationsmaße lägen weiterhin im Zielbereich der FED. (Ausgabe Juli / August 2018) (11.07.2018/ac/a/m)





