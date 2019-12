Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im November konnte sich die Industrieproduktion in den USA nach zuletzt zwei negativen Monatsveränderungen in Folge wieder erholen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der Output im Verarbeitenden Gewerbe um 1,1% gg. Vm. gestiegen (Oktober: revidiert -0,9%), was maßgeblich auf das Ende eines langanhaltenden Streiks im Automobilsektor zurückzuführen gewesen sein dürfte. Dennoch sei die Jahresrate mit -0,8% im negativen Bereich geblieben und weise damit weiterhin auf eine anhaltende Schwäche im US-Industriesektor hin. (18.12.2019/ac/a/m)



