Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Berichtsmonat September konnte der ISM Services PMI marginal zulegen, so die Analysten der Nord LB.



Die Zeitreihe stabilisiere sich damit wieder etwas klarer oberhalb der vor allem psychologisch wichtigen Marke von 60 Punkten und signalisiere folglich ein ausgeprägtes Wachstum der ökonomischen Aktivität bei den US-Dienstleistungsunternehmen. Der Blick auf die Details der heute gemeldeten Zahlen sei nicht dazu geeignet, die Inflationssorgen an den Märkten zu dämpfen. Die Federal Reserve dürfte also unter einem gewissen Zugzwang bleiben, was natürlich hilfreich für die US-Währung sei. Zudem präsentiere sich auch die Nachfrage sehr stark. Diese Nachricht sei grundsätzlich stützend für die globalen Aktienmärkte und rücke daher beispielsweise mit Blick auf den DAX wieder die Marke von 15.200 Punkten in den Fokus. (Ausgabe vom 05.10.2021) (06.10.2021/ac/a/m)

