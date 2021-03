Der Sub-Index "Aufträge" könne sich am aktuellen Rand sogar nur noch recht knapp oberhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten halten. Diese Zeitreihe falle von zuvor beachtlichen 61,8 auf nun lediglich 51,9 Punkte.



Die Komponente "Beschäftigung" sei im Februar ebenfalls zurückgegangen. Mit "nur" noch 52,7 Punkten rücke auch bei diesem Sub-Index langsam der Schwellenwert von 50 ins Blickfeld. Die befragten Unternehmen würden bei Neueinstellungen also offenkundig vorsichtiger. An dieser Stelle müsse aber auch bedacht werden, dass die Firmen zunehmend einen Fachkräftemangel diagnostizieren würden, was die Möglichkeiten für einen Personalaufbau natürlich einschränke. Insofern präsentiere sich diese Zeitreihe auf den zweiten Blick dann doch nicht ganz so schwach. In jedem Fall würden damit die Arbeitsmarktdaten am Freitag ganz eindeutig noch stärker in den Fokus der Finanzmärkte rücken.



Der Sub-Index "Preise" habe dagegen auf beachtliche 71,8 Punkte zugelegt. Die Einkaufspreise der befragten Firmen hätten sich im Februar also in signifikantem Umfang erhöht. Angesichts der momentanen Inflationssorgen am US-Rentenmarkt müsse diese Nachricht - die sonst wohl keine große Bedeutung hätte - wohl schon im Auge behalten werden.



Die verbalen Rückmeldungen der Einkaufsmanager würden weiterhin gewisse Belastungen durch die Coronavirus-Krise anzeigen. Viele Befragungsteilnehmer würden inzwischen aber auch Licht am Ende des Tunnels sehen. Zudem scheine die derzeit sehr erfreuliche Lage am Immobilienmarkt der Aktivität in einigen Sektoren des Service-Segments der US-Wirtschaft schon jetzt stützende Impulse zu liefern.



Fazit: Der ISM Services PMI habe sich im Februar zwar recht deutlich verschlechtert, notiere aber immerhin auch weiterhin klar oberhalb der magischen Marke von 50 Punkten. Zudem würden sich Hoffnungen auf eine perspektivische Besserung der Lage zeigen. Der signifikante Anstieg der Preiskomponente müsse im Auge behalten werden und helfe natürlich nicht, die Inflationssorgen an den Finanzmärkten zu zerstreuen. Allerdings dürfe die ökonomische Relevanz dieser Nachricht wohl auch nicht überbewertet werden (04.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den Vereinigten Staaten sind aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM Services PMI gemeldet worden, so die Analysten der NORD LB.Dieser Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Ökonomie habe sich im Berichtsmonat Februar in gewissem Umfang abgeschwächt. Mit nun 55,3 Punkte werde zwar noch immer ein Anziehen der ökonomischen Aktivität bei den Service-Unternehmen in den USA signalisiert, das Wachstum scheine sich am aktuellen Rand aber schon etwas deutlicher abgeschwächt zu haben. Ganz offensichtlich könne die US-Industrie mit dem momentanen ökonomischen Umfeld in Nordamerika aktuell doch besser umgehen.Der Blick auf die Details der veröffentlichten Zahlen zeige, dass die Unterkomponente "Unternehmensaktivität" im Februar auf 55,5 Zählern gefallen sei. Die tatsächlich realisierte ökonomischen Aktivität im Dienstleistungssektor der US-Volkswirtschaft habe also auch gemächlicher zugelegt.