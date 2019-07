Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische ISM PMI Manufacturing weist zwar im Juni mit 51,7 Punkten den dritten Rückgang in Folge auf, welcher allerdings geringer als befürchtet ausfiel, so die Analysten der Nord LB.



Weiterhin werde eine positive Dynamik angezeigt. Sorgen vor einem eskalierenden Handelskonflikt seien auf der Tagesordnung der Einkaufsmanager aus der US-Industrie gewesen. Immerhin habe das Gespräch zwischen Trump und Xi nun gewisse Entspannungssignale beim Handelsstreit geliefert - diese Ergebnisse könnten sicherlich helfen, dass sich die Stimmung in der Unternehmerschaft stabilisiere.



Zudem sei deutlich geworden, dass Trump die Konjunktur im Blick habe und auf eine Einigung mit China drängen werde, sollte die heimische Wirtschaft zu sehr unter Druck geraten. Dieser "Trump-Put" sei zu beachten! Für die Frage nach einer baldigen FED-Zinssenkung bleibe nun der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag entscheidend: Solide Zahlen könnten noch ein Abwarten der US-Notenbanker bedeuten. (01.07.2019/ac/a/m)



