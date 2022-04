Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing ist im März nur marginal gefallen, so die Analysten der Nord LB.



Mit 57,1 Punkte werde von diesem wichtigen Stimmungsindikator auch weiterhin klar ein Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie signalisiert. Die Lieferkettenprobleme würden eine Herausforderung bleiben. Offenkundig würden die befragten Firmen am aktuellen Rand verstärkt Personal einstellen, um auf die starke Nachfrage nach Gütern zu reagieren. Steigende Einkaufspreise seien momentan zudem eindeutig ein extrem großes Problem. (Ausgabe vom 01.04.2022) (04.04.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.