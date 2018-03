Hannover (www.aktiencheck.de) - Die USA werden bekanntlich als das Musterbeispiel für eine moderne Dienstleistungsgesellschaft betrachtet, so die Analysten der NORD LB.



Die Zahlen zum ISM PMI Non-Manufacturing seien für die Finanzmärkte daher von sehr hoher Bedeutung. Im Februar würden die Analysten mit einer wohl noch als lediglich dezent zu bezeichnenden Abschwächung auf 58,0 Punkte rechnen. Die Bedeutung der überraschend starken Zahlen zum ISM PMI Manufacturing sollte in diesem Kontext zunächst nicht überbewertet werden. Der unter Investoren immer prominenter werdende Stimmungsindikator für die Dienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten würde der Prognose der Analysten der NORD LB folgend noch immer klar ein sehr nachhaltiges Wachstum der ökonomischen Aktivität im US-Service-Sektor anzeigen - nur die Geschwindigkeit des Anstiegs hätte sich etwas verlangsamt. Angesichts des vom ISM PMI Non-Manufacturing im Januar erreichten Niveaus wäre dies keinesfalls ein Problem - eher im Gegenteil. Es habe zuletzt leichte Bedenken bezüglich einer eventuell bereits zu euphorisch guten Stimmung in der US-Wirtschaft gegeben. Diese Sorgen würden mit etwas schwächeren Februar-Zahlen zum nationalen Einkaufsmanagerindex für die US-Dienstleistungsbranche sicherlich wieder stärker in den Hintergrund treten; das Fazit wäre in diesem Fall wohl, dass der Realismus bei den befragten Firmen wieder einzukehren scheine. In einem Umfeld, welches sich zunehmend Sorgen um eine mögliche Überstimulierung der US-Wirtschaft durch die "neue" Fiskalpolitik in Washington mache, wären schlechtere Zahlen bei den Sentiment-Indikatoren also gut! (02.03.2018/ac/a/m)





