Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing in den USA notiert - trotz einer gewissen Abschwächung - weiterhin auf hohem Niveau, berichten die Analysten der Nord LB.



Nach der Euphorie kehre nun also Realismus bei den Befragten ein. Dies könne durchaus als positive Entwicklung gewertet werden. Die damit nun beobachtbaren Divergenzen zwischen der Stimmung in der Industrie und bei den Dienstleistungsunternehmen könnten durchaus eine Konsequenz der Tatsache sein, dass manche Firmen im Verarbeitenden Gewerbe der US-Volkswirtschaft auch auf die protektionistischen Maßnahmen der neuen Regierung hoffen würden. (Ausgabe vom 05.04.2017) (06.04.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.