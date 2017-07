In der Tat habe der wichtige Stimmungsindikator am aktuellen Rand sogar überraschend stark zulegen können. Mit sehr erfreulichen 57,8 Punkten signalisiere die Zeitreihe somit ganz klar ein ausgeprägtes Anziehen der Wirtschaftsaktivität in der US-Industrie. Die magische Marke von 50 Zählern, welche nach mechanistischer Interpretation als Expansionsgrenze gelte, werde damit im Rückspiegel immer kleiner. Auch wenn die ökonomische Relevanz des am aktuellen Rand zu beobachtenden ausgeprägten Anstiegs beim ISM PMI Manufacturing sicherlich nicht überbewertet werden dürfe, würden die Daten doch gut zu der Annahme der Analysten passen, dass das Wachstum in den USA im Laufe des Jahres 2017 klarer an Dynamik gewinnen werde - und dies vielleicht sogar schon getan habe!



Beim Blick auf die Details der aktuellen Angaben zum ISM PMI Manufacturing falle zunächst auf, dass die Produktionskomponente im Berichtsmonat Juni auf erfreuliche 62,5 Punkte habe zulegen können. Der von der US-Industrie nach Auffassung der befragten Einkaufsmanager tatsächlich realisierte Output könne damit signifikant anziehen. Auch die Auftragskomponente habe im Juni weiter zulegen und wieder über die psychologisch wichtige Marke von 60 Zählern springen können. Die Order-Bücher der befragten Firmen würden sich somit sehr schnell füllen. Daher scheinen die befragten Einkaufsmanager mit großem Optimismus in die nähere Zukunft zu blicken, so die Analysten der Nord LB. Zu diesem optimistischen Bild der Lage der US-Industrie passe, dass auch die Beschäftigungskomponente im Juni deutlich auf 57,2 Punkte habe anziehen können. Der Personalbedarf der Unternehmen habe sich also in signifikantem Umfang erhöht.



Bei der Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing sei es am aktuellen Rand dagegen zu einer gewissen Abschwächung gekommen. Mit 55,0 Punkten würden die so genannten "Prices Paid" zwar noch immer anziehende Einkaufspreise bei den befragten Unternehmen signalisieren, die Dynamik des Anstiegs verlangsame sich aber offenbar weiter. An dieser Stelle dürfte auch der Ölpreis eine beachtenswerte Rolle spielen.



Der ISM PMI Manufacturing habe im Juni deutlich zulegen können. Dies sei eine eindeutig positive Überraschung. Die Euphorie bei den US-Industrieunternehmen sei also zurückgekehrt. Die ökonomische Bedeutung dieser Nachricht sollte zunächst wohl nicht überbewertet werden, die aktuellen Zahlen würden aber sehr gut zu der nicht pessimistischen Wachstumsprognose der Analysten für die Volkswirtschaft der USA passen und hätten daher dem zuletzt unter stärkerem Druck stehenden Dollar schon helfen können. (Ausgabe vom 03.07.2017) (04.07.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind heute aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Der nationale Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie gelte noch immer als zentraler Stimmungsindikator für die nordamerikanische Wirtschaft. Angesichts der aktuellen Verunsicherungen bezüglich der Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten sei von den internationalen Finanzmärkten offenbar sogar mit noch größerem Interesse auf die Meldung der Zahlen für den Berichtsmonat Juni gewartet worden.