Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing konnte im Februar weiter auf nun 57,7 Punkte zulegen, so die Analysten der Nord LB.



Das Sentiment bei den befragten Industrieunternehmen sei folglich durch einen ausgeprägten Optimismus geprägt. Es könne fast schon von einer gefährlich erfreulichen Stimmung gesprochen werden, was Pessimisten bereits als Hinweis auf eine übertriebene Euphorie werten könnten. Dieses ökonomische Umfeld möge in der US-Notenbank schon Diskussionen bezüglich einer zügigeren Leitzinsanhebung auslösen, was den Aktienmarkt momentan aber nicht zu stören scheine. Der DAX könne sich nach den Zahlen zum ISM PMI Manufacturing oberhalb von 12.000 Punkten stabilisieren; die Trump-Rally gewinne damit wieder an Fahrt. (Ausgabe vom 01.03.2017) (02.03.2017/ac/a/m)







