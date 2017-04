Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind heute aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing gemeldet worden, so die Analysten der NORD LB.



Diese Zeitreihe gelte als wohl wichtigster Stimmungsindikator für die Wirtschaft Nordamerikas. Im Berichtsmonat März sei es bei dem weithin beachteten Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie zu einem im Prinzip vernachlässigbaren Rückgang gekommen. In Zahlen gesprochen notiere der ISM PMI Manufacturing folglich bei weiterhin mehr als beachtlichen 57,2 Punkten. Der Indikator könne sich somit ganz klar oberhalb der vor allem psychologisch wichtigen Marke von 50 Zählern halten, die nach mechanistischer Interpretation als Expansionsgrenze gelte.



Der ISM PMI Manufacturing habe sich am aktuellen Rand (trotz leichten Rückgangs) auf hohem Niveau halten können. Optimismus bleibe bei den US-Industrieunternehmen also Trumpf. Die Befragten würden damit noch immer auf die "neue" Wirtschaftspolitik in Washington hoffen. Neben der Steuerpolitik mögen einige Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe der USA sogar auf die Protektionismus-Karte setzen. (03.04.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.