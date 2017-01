Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der US-Unternehmen sowie der privaten Konsumenten verbesserte sich auch im Dezember, so die Analysten der DekaBank.



So sei der nationale Einkaufsmanagerindex ISM des Verarbeitenden Gewerbes auf den höchsten Wert seit Ende 2014 angestiegen, und das Verbrauchervertrauen habe sogar den höchsten Stand seit August 2001 erreicht. In beiden Fällen dürfte der Ausgang der Präsidentschaftswahlen maßgeblich geholfen haben. Gleichwohl sei die genaue Ausgestaltung des avisierten Fiskalprogramms noch unbekannt. Der jüngste Arbeitsmarktbericht habe das Bild einer robusten Konjunktur bestätigt. Einmal mehr sei deutlich geworden, dass die Beschäftigungsdynamik abnehme und die Lohndynamik zunehme. Aufgrund der Benzinpreisentwicklung dürfte die Inflationsrate der Konsumentenpreise zu Beginn des Jahres erstmals seit Mitte 2014 oberhalb von 2% liegen.



Die Analysten der DekaBank haben folgende Prognoserevisionen vorgenommen: Bruttoinlandsprodukt 2017: 2,4% (bisher: 2,3%); Inflation 2018: 2,8% (bisher: 2,7%). (Ausgabe Januar / Februar 2017) (17.01.2017/ac/a/m)







