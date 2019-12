Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im November von 48,3 auf 48,1 Punkte leicht gesunken, so die Analysten der DekaBank.



Nach Angaben des Institute for Supply Management signalisiere der Indikator ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 1,5% (mom, ann.). Auf globaler Ebene habe bei den Einkaufsmanagerindices eine leichte Stimmungsaufhellung vorgelegen. Die von den Analysten erwartete zähe Erholung bestätige sich bislang.



In keinem Jahresausblick dürfe derzeit der Hinweis auf die US-Präsidentschaftswahlen im November kommenden Jahres fehlen. Derzeit führe Joe Biden das Teilnehmerfeld der möglichen demokratischen Herausforderer von Präsident Trump an. Das Rennen sei aber aus heutiger Sicht noch vollkommen offen. (Ausgabe vom 02.12.2019) (03.12.2019/ac/a/m)



