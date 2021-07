Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Juni von 61,2 Punkten auf 60,6 Punkte leicht gefallen, so die Analysten der DekaBank.



Der Indikator deute eine gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate von etwa 5% an.



In den Monaten April und Mai seien die Verbraucherpreise überraschend stark angestiegen. Diese Preisanstiege seien Folge eines bestehenden Mismatch von Angebot und Nachfrage und damit einem Zustand, der nicht dauerhaft vorliegen werde. Dies bedeute, dass mit der Abnahme des Mismatch in manchen Preiskategorien sinkende Preise zu erwarten seien. (02.07.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.