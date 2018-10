Einschätzung: Der gedämpfte Beschäftigungszuwachs im September sei nicht überraschend gekommen. Die Analysten hätten im Vorfeld auf die möglichen negativen Auswirkungen von Hurrikan Florence hingewiesen. Berücksichtige man dies und ziehe zudem noch die erhebliche Aufwärtsrevision der Vormonatszahlen in die Betrachtung mit ein, erscheine das Septemberergebnis durchaus sehr solide. Das durchschnittliche monatliche Beschäftigungsplus für das laufende Jahr liege trotz des schwächeren Septemberwerts bei 208.000. Das sei spürbar mehr als im Jahresdurchschnitt 2017 (182.000) und 2016 (195.000).



Die Beschäftigungsdynamik bleibe also hoch. Das sei insofern überraschend, als dass sich die anekdotische Evidenz (Beige Book, ISM Index) mehre, derer zufolge Unternehmen in bestimmten Branchen oder Regionen nicht mehr ausreichend gut qualifizierte bzw. überhaupt noch Mitarbeiter finden würden. Da sich die Konjunktur in den nächsten sechs bis neun Monaten weiter sehr solide entwickeln dürfte, werde sich dieses Problem wohl noch verschärfen. Der US-Arbeitsmarkt laufe damit weiter heiß.



Der seit Herbst 2017 leicht ins Stocken geratene Rückgang der Arbeitslosenquote scheine sich nun wieder fortzusetzen. Wie von den Analysten vermutet sei auf den starken Rückgang der Zahl der Beschäftigten im August um 423.000 laut Haushaltsumfrage nun ein ebenso großer Zuwachs gefolgt. Die Zahl der Arbeitslosen sei gleichzeitig um 270.000 gesunken. Dies habe die Arbeitslosenquote von 3,85% auf 3,68% und damit den niedrigsten Stand seit Dezember 1969 gedrückt. Die Analysten seien weiter zuversichtlich, dass ihr Ziel von 3,5% für die Arbeitslosenquote per Jahresende erreicht werde.



Bewegung scheine auch in die Lohnentwicklung gekommen zu sein. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten im laufenden Jahr bisher durchschnittlich um 0,25% p.m. zugelegt. Für die letzten fünf Monate ergebe sich sogar ein durchschnittlicher Anstieg um 0,28% p.m. Annualisiert entspreche das immerhin 3,4%. Im September habe der Lohnzuwachs 0,3% p.m. betragen. Die Vorjahresrate sei wegen eines Basiseffekts zwar von 2,9% auf 2,8% gesunken, im Oktober dürfte die Vorjahresrate allerdings auf 3% klettern. Angesichts der immer offensichtlicher werdenden Überauslastung am Arbeitsmarkt würden die Analysten bis Mitte 2019 sogar einen Anstieg auf 3,5% als äußerst wahrscheinlich ansehen. Das Lohnwachstum würde sich damit den zyklischen Höchstwerten von 4% bis 4,5% der letzten drei Konjunkturzyklen nähern.



Implikationen Geldpolitik: Die US-Notenbank dürfte den Arbeitsmarktbericht als weitere Bestätigung dafür ansehen, dass sich die Konjunktur gemäß ihrer Erwartungen entwickele, sprich die Wirtschaft dynamisch wachse und sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter verbessere. Der Druck auf die FED bleibe damit hoch, den Leitzins weiter anzuheben, insbesondere da sich das Lohnwachstum aller Voraussicht nach noch verstärken werde. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen weiteren Zinsschritt auf der Sitzung am 19. Dezember als sehr wahrscheinlich ansehen. (05.10.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das Bureau of Labor Statistics gab heute bekannt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA im September um 134.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten hätten mit einem Anstieg von 161.000 gerechnet, der Konsens habe 185.000 erwartet. Für Juli und August sei das zunächst gemeldete Plus aber in Summe um 87.000 nach oben revidiert worden. Die Arbeitslosenquote sei auf 3,7% gesunken.Marktreaktion: US-Staatsanleihen seien nach Veröffentlichung der Zahlen nur kurzzeitig unter Druck gekommen, hätten die Verluste aber wieder aufgeholt. Der Dollar habe anfängliche Gewinne zum Euro nicht halten können und notiere eine Stunde nach Datenveröffentlichung sogar 0,2 Cent schwächer bei EUR/USD 1,152.