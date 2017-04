Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrie ist auf den ersten Blick schwach ins Jahr 2017 gestartet, so die Analysten von Postbank Research.



Auf einen Rückgang um 0,1% im Januar sei im Februar lediglich ein Plus in gleicher Höhe gefolgt. Die verhaltene Entwicklung stehe dabei im Widerspruch zu den entsprechenden Stimmungsdaten, die sich jüngst sehr stark entwickelt hätten. So bewege sich der ISM-Manufacturing-Index trotz eines moderaten Rückgangs im März mit 57,2 Punkten unverändert auf hohem Niveau. Auf den zweiten Blick werde denn auch deutlich, dass der schwache Jahresauftakt einzig den Energieversorgern zuzuschreiben sei, die ihren Ausstoß im Januar und Februar aufgrund der ungewöhnlich milden Witterung per Saldo um 11% reduziert hätten.



Demgegenüber sei der Output im Verarbeitenden Gewerbe - das für fast 80% der US-Industrie stehe - im Januar und Februar um 0,6% sowie um 0,5% gestiegen. Der durch Stimmungsdaten und Auftragseingänge angedeutete Aufschwung scheine damit zum Jahresauftakt endgültig in der Industrie angekommen zu sein. Da zudem die dämpfenden Effekte seitens der Energieproduktion temporärer Natur sein sollten, spreche Vieles für einen soliden Beitrag der Industrie zum BIP-Wachstum im ersten Quartal, welches 0,5% gegenüber dem Vorquartal betragen dürfte. Setze der neue US-Präsident seine wirtschaftspolitische Agenda zumindest in Teilen um, sollte sich die konjunkturelle Dynamik im weiteren Jahresverlauf beschleunigen. In diesem Jahr dürfte der BIP-Zuwachs bei 2,4% liegen und sich 2018 auf 2,8% erhöhen. (Zinsen und Währungen April 2017) (05.04.2017/ac/a/m)





