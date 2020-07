Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute in den USA gemeldeten Wachstumszahlen haben für das 2. Quartal 2020 einen Einbruch des BIP von 32,9% (annualisiert) geliefert, was nahe der Erwartungen liegt, so die Analysten der Nord LB.



Insbesondere der Private Konsum sei kollabiert. Zehn Jahre lang habe das BIP fast jedes Quartal im Durchschnitt um 2% zugelegt - diese glückliche Phase sei vorbei! Es sei ein Kahlschlag der wirtschaftlichen Leistung und quasi die "Once-in-a-Lifetime-Recession"! Der Tiefpunkt habe im April gelegen, es seien dann die Monate Mai und Juni mit erfreulichen Erholungstendenzen gefolgt, die immerhin stärker als im April erwartet ausgefallen seien.



Die Infektionszahlen und die täglich verfügbaren sogenannten Real-Time-Tracker würden nun aber darauf hindeuten, dass dieser Aufhellungsprozess im Juli ins Stocken geraten sei. Der Start ins 3. Quartal dürfte von daher misslingen, sodass im Sommerquartal von einer etwas weniger schwunghaften Erholung als bisher erwartet auszugehen sei. Diese Einschätzung müsste sogar noch weitaus pessimistischer ausfallen, wenn es den Politikern in Washington in den kommenden Tagen oder Wochen nicht gelingen sollte, eine Einigung für die Ausgabenprogramme der derzeit knapp 30 Mio. Nicht-Beschäftigten zu erzielen. (30.07.2020/ac/a/m)



