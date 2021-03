Die Analysten würden nun mit einem annualisierten Wachstum von rund 4% im ersten Quartal rechnen, nach einem ähnlich hohen Plus Ende 2020. Das starke erste Quartal helfe, den Jahresschnitt des Anstiegs beim realen BIP 2021 auf 4,7% zu hieven (vorher: 4%) und angesichts der äußerst expansiven Fiskal- und Geldpolitik dürfte die Dynamik bis ins Jahr 2022 hoch bleiben. Die Analysten hätten auch hier ihre Prognose noch einmal leicht angehoben (3,6% statt 3,3%).



Selbst am Arbeitsmarkt sei die Lage besser als erwartet. Die Arbeitslosenquote sei im Februar auf 6,2% gefallen. Dies sei noch immer merklich über den 4,1%, die die FOMC-Mitglieder im Schnitt für das "Vollbeschäftigungsniveau" halten würden. Es sei aber viel niedriger, als man sich im Frühjahr 2020 habe erhoffen können, als die Quote auf den Rekordwert von 14,8% gesprungen sei. Trotz des Wintersturms, der weite Teile der USA im Februar lahmgelegt habe, habe die Beschäftigung in der Privatwirtschaft um 465.000 zugenommen. Getragen worden sei diese Entwicklung vor allem von den Dienstleistungen (+513.000) und hier insbesondere dem Bereich "Freizeit und Gastronomie" (+355.000).



Angesichts der enormen Engpässe in der Industrie überrasche es nicht, dass sich das Preisklima deutlich eintrübe. Wie berechtigt die aufgekommenen Inflationsängste an den Finanzmärkten letztlich seien, werde sich zeigen. Zumindest in den kommenden Monaten sollte die Teuerung jedenfalls merklich anziehen. Für den Jahresschnitt würden die Analysten mit einer Teuerung über 3% rechnen. Ins Jahr 2022 hinein würden bei der Kernrate vor dem Hintergrund der aktuellen fiskal- und geldpolitischen Impulse die Aufwärtsrisiken dominieren.



Dies scheine die FED jedoch nicht zu irritieren. Sie sei bisher keinen Millimeter von ihrer "forward guidance" einer auf Jahre hinaus extrem expansiven Politik abgewichen und viele FOMC-Mitglieder, nicht zuletzt FED-Chef Powell, würden sich weigern, auch nur über die Höhe des massiven Anleihekaufprogramms (120 Mrd. Dollar im Monat) zu reden. Diese Wertpapierkäufe hätten dabei geholfen, die Wachstumsraten der Geldmengenaggregate in ungeahnte Höhen zu katapultieren: Die annualisierte Dreimonatsrate liege bei 14% für M2 und bei 18% für M1. Kritische Geister könnten sich fragen, wieso die FED ausgerechnet jetzt die Berichterstattung der Geldmengen auf monatlich umstelle und für das Frühjahr 2020 eine verzerrende Neudefinition von M1 vorgenommen habe. (09.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Washington bringt der Kongress ein weiteres billionenschweres "Rettungspaket" auf den Weg, während es dem Patienten "US-Konjunktur" derzeit unerwartet gut zu gehen scheint, so die Analysten der Helaba.Die Stimmungsbarometer für das Verarbeitende Gewerbe und sogar für den gebeutelten Dienstleistungssektor würden Indexstände wie im Boom zeigen. Die Konsumausgaben seien im Januar - zugegeben mithilfe der Steuerschecks des Dezemberpakets - schier explodiert. Zusammen mit den sich abzeichnenden zweistelligen annualisierten Zuwachsraten beim Wohnungsbau und bei den Ausrüstungsinvestitionen falle die befürchtete "Delle" in der US-Konjunktur im Gegensatz zu der Lage in vielen anderen Ländern, nicht zuletzt in Deutschland, offenbar aus.