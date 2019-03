Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Defizit in der Handelsbilanz in den USA hat sich im Januar von revidiert 59,9 Mrd. USD auf 51,1 Mrd. USD verringert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während die Importe um 2,6% gg. Vm. zurückgegangen seien, seien die Exporte im Monatsvergleich um 0,9% gestiegen. Auffällig sei der deutliche Rückgang der Importe aus China (-12,3%) gewesen, was darauf hindeute, dass einige US-Firmen aus Sorge über die ursprünglich geplante Erhebung weiterer Zölle auf chinesische Waren zum 1. Januar vor dem Jahreswechsel noch ihre Lager aufgefüllt hätten. (28.03.2019/ac/a/m)



