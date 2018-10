Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im September war der Beschäftigungsaufbau mit 134.000 Stellen in den USA deutlich geringer als erwartet, so die Analysten der DekaBank.



Gleichwohl deute eine separate Statistik an, dass ungünstige Witterungsverhältnisse die Beschäftigungsentwicklung spürbar beeinträchtigt hätten. Zu vermuten sei, dass die ungünstigen Witterungsverhältnisse im Zusammenhang mit Hurrikan "Florence" stünden. Die Arbeitslosenquote sei überraschend deutlich von 3,9% auf 3,7% gesunken und die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten erwartungsgemäß um 0,3% gegenüber dem Vormonat kräftig zugenommen.



Der geringe Beschäftigungsaufbau könne nicht als Indiz eines sich langsam abschwächenden Wirtschaftswachstums verwendet werden. Denn die witterungsbedingte Belastung sei zu offenkundig. Die Analysten würden weiterhin davon ausgehen, dass die FED beim Zinsentscheid im Dezember die nächste Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen werde. (05.10.2018/ac/a/m)



