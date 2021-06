Die Pandemie habe den Arbeitsmarkt in vielen Dimensionen beeinflusst. Trotz der fortschreitenden Normalisierung seien noch immer viele Menschen nicht geimpft und würden deshalb teilweise zögern wieder zu arbeiten. Andere könnten wegen notwendiger Kinderbetreuung nicht Vollzeit arbeiten. Manche Beschäftigte in den von der Krise am meisten betroffenen Branchen hätten den Beruf gewechselt und stünden nun nicht Gewehr bei Fuß, um wieder an den alten Arbeitsplatz zurückzukehren. Viele seien 2020 in den vorgezogenen Ruhestand gegangen und würden wohl auch nicht mehr zurückkommen.



Hinzu komme die (zu) großzügige Gestaltung der Arbeitslosenhilfe, die nach der Aufstockung durch Bundesmittel viele Arbeitslose genauso gut oder (je nach Schätzung in 25% bis 40% der Fälle) sogar besserstelle als wenn sie ihren vorherigen Job weiter ausüben würden. Dieser Effekt laufe aber aus, denn die eigentlich bis September gültige Erhöhung sei in vielen republikanisch kontrollierten Staaten bereits ausgesetzt worden.



Die spannende Frage sei nun, wie wichtig die aufgezählten Faktoren jeweils seien. Dies werde entscheidenden Einfluss darauf haben, wie lange der Engpass letztlich andauere. Die Analysten der Helaba würden derzeit davon ausgehen, dass der große Schub in den nächsten Monaten anstehe und sich das Arbeitsangebot bis Jahresende zum großen Teil normalisiert haben werde. Allerdings verbleibe wohl eine gewisse Lücke, die länger anhalte und sich nur graduell schließe. Eine Rückkehr zur "Vollbeschäftigung" würden die Analysten der Helaba 2022 erwarten, wenn die Arbeitslosenquote (Mai 2021: 5,8%) unter 4,5% fallen sollte.



Eine Folge der aktuellen Knappheit scheine ein unerwartet kräftiger Lohnanstieg zu sein. Die durchschnittlichen Stundenlöhne würden derzeit gedämpft, weil viele der hunderttausenden "neuen" Jobs in relativ schlecht bezahlten Dienstleistungsbranchen wie der Gastronomie entstünden. Dass die Durchschnittslöhne in den vergangenen drei Monaten trotz dieses Effektes mit einer Jahresrate von 4,5% zugelegt hätten, spreche für erhebliche Lohnerhöhungen in diesen wie in anderen Sektoren. Diese Dynamik dürfte zunächst auch anhalten und das sei ein wichtiger Punkt. Die FED zähle offenbar darauf, dass einige der Preiserhöhungen der letzten Monate wieder zurückgenommen würden, wenn sich die Engpasslage entspanne. Angesichts der bekannten "stickiness" der Löhne nach unten sei das bei der Entlohnung eher unwahrscheinlich.







Am US-Arbeitsmarkt zeigt sich derzeit das mysteriöse Phänomen, dass rund 7 Mio. Menschen weniger beschäftigt sind als Anfang 2020, viele Unternehmen aber keine Mitarbeiter finden, so Patrick Franke von der Helaba.Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes habe in seinen Fällen vorgeblich eine Strategie verfolgt, die er gegenüber seinem Freund Dr. Watson in etwa so beschrieben habe: Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen habe, müsse das, was übrigbleibe, die Wahrheit sein. Holmes habe seinen ersten literarischen Auftritt schon im Jahr 1887 in "A Study in Scarlet" gehabt, aber bis heute seien er und Dr. Watson zu Recht ikonische Charaktere der Popkultur. Leider funktioniere der holmessche Analyseansatz außerhalb eines maßgeschneiderten Plots nur eingeschränkt. Für die Erklärung der aktuellen Lage am US-Arbeitsmarkt sei er beispielsweise wenig geeignet. Hier sei das Problem nicht ein Mangel, sondern ein Überfluss an möglichen Erklärungsansätzen, die alle recht plausibel klingen würden.