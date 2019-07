Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal 2018 nach vorläufigen Angaben um 2,1% (qoq, ann.) angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Mit der Bekanntgabe des zweiten Quartals seien die vergangenen fünf Jahre revidiert worden. Insbesondere die Dynamik bis Anfang 2018 sei nun höher als zuvor gemeldet. Die Wachstumsraten in den Folgequartalen seien hingegen nach unten revidiert worden. Das BIP-Niveau im ersten Quartal 2019 sei nun unwesentlich höher als bislang bekannt.Die heutigen Daten würden bestätigen, dass die Volkswirtschaft die wahrscheinliche Zinssenkung der FED in der kommenden Woche nicht benötige. Es handle sich daher lediglich um einen Versicherungsschritt. (Ausgabe vom 26.07.2019) (29.07.2019/ac/a/m)