Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern wurde die erste Schätzung für das BIP im vierten Quartal in den USA veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit rund 1% p.q. (annualisert 4% p.a.) habe das Ergebnis exakt dem Marktkonsens entsprochen. Von einer derartigen Performance könne man in der Eurozone nur träumen. Heute würden zahlreiche Länder der Währungsunion die Schnellschätzung zum BIP berichten - mit Ausnahme in Deutschland sei mit zum Teil herben Rückgängen zu rechnen. Dabei werde das Ausmaß der neuerlichen Rezession vor allem von Art und Dauer der Geschäftsrestriktionen sowie der Exponiertheit gegenüber den besonders stark betroffenen Dienstleistungssektoren (Handel, Gastronomie/Hotellerie) bestimmt. Somit sei die Ausgangsposition für Frankreich, Belgien und Österreich denkbar schlecht, die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden in Österreich einen BIP-Rückgang von 2,5% p.q. erwarten. In Spanien dürfte der Einbruch im Schlussquartal etwas weniger ausgeprägt gewesen sein. Dagegen könnte Deutschland - der Industrie und den Exporten sei Dank - sogar um ein Minus herumkommen.



Bereits gestern sei Deutschland mit einer anderen Wirtschaftszahl im Fokus gestanden. Die Inflationsrate sei zu Jahresbeginn von -0,7% p.a. auf 1,6% p.a. emporgeschossen. Als mögliche Ursache nenne das Statistikamt das Ende der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung, sowie die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns und die CO2-Bepreisung. Alle drei Faktoren würden die Berechnungsbasis jedenfalls das ganze Jahr erhöhen - ein Rückfall der Teuerungsrate im Februar sei somit nicht wahrscheinlich. Am Markt sei in den vergangenen Wochen die Inflationserwartung für den Euroraum nach oben korrigiert worden. Habe Anfang Januar die Inflationserwartung laut Swap für ein Jahr noch bei nur 1,2% p.a. gelegen, so sei diese gestern mit 1,45% bepreist worden. (29.01.2021/ac/a/m)



