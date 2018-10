Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor allem auf den zweiten Blick präsentiert sich die Beschäftigungssituation in den USA auch weiterhin nicht unerfreulich - eher im Gegenteil, so die Analysten der Nord LB.



Wieder würden somit die Revisionen der Zahlen aus der Vergangenheit auch das Bild der aktuellen Lage prägen. Die Arbeitslosenquote sei im Berichtsmonat September auf lediglich 3,7% gefallen. Selbst Pessimisten würden sich nun langsam an die Benutzung des Begriffs "Vollbeschäftigung" gewöhnen müssen. Damit sollte die US-Notenbank unter Zugzwang bleiben. Ein weiterer Zinsschritt im Dezember dürfte auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen nahezu sicher sein. Dies sei grundsätzlich positiv für den US-Dollar und möge den internationalen Aktienmärkten in gewissem Umfang schaden. (05.10.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.