Der wichtige nordamerikanische Stimmungsindikator notiere damit wieder deutlicher unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten. Hoffnungen auf einen "Phase-1-Deal" zwischen Washington und Peking hätten offenkundig die Unternehmen in der US-Industrie nicht optimistischer werden lassen. Der ISM PMI stehe damit im Gegensatz zu einigen anderen Stimmungsumfragen (ifo-Index, Chinas PMIs) weltweit. Auch die leicht in die Zukunft blickende ISM-Auftragskomponente habe nachgegeben, wohingegen die ISM-Produktionskomponente angestiegen sei. Zusammen mit ebenfalls enttäuschend rückläufigen US-Bauausgaben müsse von schwächeren Zahlen gesprochen werden. Entsprechend gerate der US-Dollar unter Druck. (Ausgabe vom 02.12.2019) (03.12.2019/ac/a/m)



