Das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist im zweiten Quartal 2020 nach vorläufigen Angaben um 32,9% (qoq, ann.) geschrumpft, so die Analysten der DekaBank.Mit Ausnahme der Staatsausgaben sei es in allen Teilaggregaten zu erheblichen Schrumpfungsraten gekommen. Aus Sicht der Analysten positiv überrascht habe der Außenhandel. Das deutlichere Minus bei den Importen im Vergleich zu den Exporten habe für einen leicht positiven Wachstumsbeitrag vom Außenhandel gesorgt.Die Daten zum zweiten Quartal würden für Aufwärtsdruck für die Bruttoinlandsprodukts-Prognose der Analysten sorgen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Neuinfizierten bestünden aber Abwärtsrisiken für den kurzfristigen Wachstumsausblick.