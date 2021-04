Hannover (www.aktiencheck.de) - Im 1. Quartal 2021 ist das BIP in den USA um 6,4% (ann.) gestiegen, was nahe den Erwartungen liegt, so die Analysten der Nord LB.



Die Überwindung der Pandemie sei zwar noch nicht erfolgt und auf "Main Street" sei trotz zügig verlaufender Impfkampagnen noch nicht alles wieder im grünen Bereich. Zumindest in den gesamtwirtschaftlichen Wachstumszahlen seien aber - wie bereits seit längerem in "Wall Street" - klar erfreuliche Anzeichen von "Back to Normal" erkennbar. Die staatlichen Ausgabenprogramme würden dazu sicherlich auch beitragen.



Zudem habe US-Notenbankchef Powell auf der gestrigen FOMC-Sitzung klar gemacht, dass die Geldpolitik noch länger den expansiven Kurs fortsetzen werde. Und die Verbraucher hätten während der Krise aufgrund fehlender Ausgabemöglichkeiten ihr Sparvolumen massiv erhöht, was einen "Kaufrausch" auslösen könne. Insofern werde die Konjunktur noch weiter an Dynamik gewinnen. Für das 2. Quartal würden die Analysten ein BIP-Anstieg über 7% Q/Q (ann.) erwarten. Das seien Wachstumsraten in den USA fast schon wie bei den legendären "Tigerstaaten" auf dem Sprung! (29.04.2021/ac/a/m)





