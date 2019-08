LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (29.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Iqbal Khan stoße zu UBS als Co-President Global Wealth Management, gemeinsam mit Tom Naratil. Iqbal Khan sei CEO von CS International Wealth Management (IWM) und Mitglied der Geschäftsleitung bei Credit Suisse von 2015 bis 2019 gewesen. Er sei maßgeblich an der zwischen 2015 und 2018 erfolgten Rentabilitätssteigerung von IWM beteiligt gewesen, indem er den ber. Vorsteuergewinn dort von CHF 1,0 Mrd. auf CHF 1,8 Mrd. gesteigert habe. Von 2013 bis 2015 sei Khan zudem bei Credit Suisse als CFO der Division Private Banking & Wealth Management tätig gewesen. Davor habe er für Ernst & Young, Schweiz, in diversen Funktionen gearbeitet, darunter als Managing Partner im Bereich Assurance and Advisory Services -Financial Services.Suni Harford übernehme bei UBS die Funktion President Asset Management. Harford sei seit 2017 als Head of Investments bei UBS Asset Management tätig. Harford habe sich UBS nach einer 24-jährigen Karriere bei Citigroup angeschlossen, wo sie in den letzten neun Jahren ihrer Tätigkeit als Regional Head of Markets für Nordamerika zuständig gewesen sei. Ihre Wallstreet-Laufbahn habe sie bei Merrill Lynch im Bereich Investment Banking begonnen.Der Analyst begrüße die Ernennung von Iqbal Khan und Suni Harford (zum 1. Oktober 2019) und glaube, dass der Markt die Verjüngung im Group Executive Board von UBS gut aufnehmen werde. Iqbal Khan beeindrucke mit seiner Erfolgsbilanz. Er habe den ber. Vorsteuergewinn von CS IWM in drei Jahren um fast 80% dank des Umsatzplus von 20% und konstanter Ausgaben gesteigert. So habe sich das ber. Aufwand-Ertrags-Verhältnis von 78% auf 66% verbessert. Der Analyst kenne Suni Harford noch nicht persönlich und freue sich auf ihre Bekanntschaft in ihrer neuen Funktion.