SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

11,26 CHF +0,94% (14.09.2020, 12:13)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (14.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).UBS habe in einer Pressemitteilung gemeldet, eine Kollaboration mit GitLab eingegangen zu sein. Ziel der Zusammenarbeit sei die Beschleunigung der Entwicklung von digitalen Lösungen für Kunden, sowie die Weiterentwicklung des cloud-basierten Entwicklungsprozesses von Softwarelösungen. UBS erwarte bis Ende 2021 eine deutliche Erhöhung der Geschwindigkeit im Softwareentwicklungsprozess. Zudem habe UBS in einer Pressemeldung bekannt gegeben, fortan Kunden bevorzugt nachhaltige Investmentlösungen anzubieten und somit die Kernanlagen im Gesamtwert von rund 488,0 Mrd. USD (rund 19% des gesamten globalen Vermögensverwaltungsgeschäfts) weiter auszubauen. UBS sei davon überzeugt, dass ein zu 100% aus nachhaltigen Investments bestehendes Vermögensverwaltungsgeschäft eine ähnliche bzw. bessere Rendite bringen könne, als traditionelle Anlageportfolios. Nach Meinung von Lennertz seien diese Meldungen positiv zu werten, da UBS aktuelle Themen aufgreife und zeitnah umsetze. Dennoch sehe der Analyst aufgrund dessen vorerst keinen Einfluss auf die prognostizierten Konzernergebnisse.Lennertz lasse seine Prognosen daher vorerst unverändert. Auf Basis seines modifizierten Gordon-Growth-Modells habe er ein unverändertes Kursziel für die UBS Group-Aktie von 13,00 CHF ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (0,62 CHF/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von über 10%.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die UBS Group-Aktie daher weiterhin mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 14.09.2020)Börsenplätze UBS Group-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:10,445 EUR +1,65% (14.09.2020, 12:28)