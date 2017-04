Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

15,725 EUR +2,14% (28.04.2017, 10:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

CHF 17,17 +3,12% (28.04.2017, 10:30)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (28.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Wealth Management: Der gemeldete Vorsteuergewinn übertreffe die Analysten-Schätzungen und den Konsens. Auch auf bereinigter Basis liege der Vorsteuergewinn 13% über seiner Schätzung. Der Nettoneugeldzufluss sei trotz Abflüssen von CHF 1,4 Mrd. ins Ausland sehr stark gewesen (7,6% ann.) und von allen Regionen getragen worden (vor allem von Europa).Investment Banking: Der gemeldete Vorsteuergewinn habe deutlich über den Erwartungen gelegen. Der Bereich Aktien habe in etwa dem Niveau der Schätzungen und der vergleichbaren US-Unternehmen entsprochen, die Bereiche Devisen, Zinsen und Kredit hätten den Analysten-Schätzungen entsprochen, seien aber hinter dem Konsens und den vergleichbaren US-Unternehmen zurückgeblieben. IBD (Beratung, Aktien- und Fremdkapitalmärkte) habe die Schätzungen übertroffen.Die CET1-Ratio habe sich auf 14,1% (Q4/2016: 13,8%; CS: 11,7% bzw. 13,4% pro forma für die Bezugsrechtsemission) und die CET1-Leverage-Ratio auf 3,6% (Q4/2016: 3,53%; CS: 3,3% bzw. 3,8% pro forma) verbessert.Der bereinigte Vorsteuergewinn von UBS sei hoch und liege 16% über dem Konsens. Wenngleich die positive Überraschung der Investment Bank und der niedriger als erwartet ausgefallene Verlust beim Corporate Center den Trends bei Credit Suisse ähneln würden, habe sich UBS Wealth Management dank der höheren Umsatzerlöse (Bruttomarge) und der niedrigeren Kosten als angenommen besser als erwartet entwickelt. Bei CS seien die PB-Bereiche allesamt hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "buy"-Rating für die UBS Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 17,80. (Analyse vom 28.04.2017)Börsenplätze UBS Group-Aktie: