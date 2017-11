SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

16,79 CHF -0,12% (28.11.2017, 11:18)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (28.11.2017/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) unter die Lupe.Seit fast einem Jahr bewege sich die UBS Group-Aktie in einem schmalen Kursband zwischen 15,11 CHF und 17,73 CHF seitwärts. Im Vergleich zur möglichen Bodenbildung seit 2009 hätten sich die Kursausschläge nochmals deutlich verringert. Diese Entwicklung schlage sich zudem in einer flach verlaufenden 38-Monats-Linie (akt. bei 16,79 CHF) sowie drei "dojis" in Serie auf Quartalsbasis nieder. In der Summe seien das alles Indizien, die für einen "Vola-Impuls" im Ausbruchsfall sprechen würden. Deshalb würden die Analysten einen Anstieg über die letzten Hochs bei 17,49/60/73 Punkten als Signalgeber auf der Oberseite definieren.Im Erfolgsfall eröffne die eingangs beschriebene Schiebezone immerhin ein rechnerisches Anschlusspotenzial, um die Hochs aus den Jahren 2013 und 2009 bei knapp 20 CHF ins Visier zu nehmen. Danach definiere das Hoch vom August 2015 bei 22,57 CHF das nächste Anlaufziel. Jenseits des zuletzt genannten Levels wäre auch die diskutierte große untere Umkehr seit 2009 vervollständigt.Aber dieser große Befreiungsschlag ist zunächst noch Zukunftsmusik und Anleger sollten nicht versuchen, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 28.11.2017)Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:14,365 EUR -0,07% (28.11.2017, 11:16)