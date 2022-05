Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

37,05 EUR -5,28% (16.05.2022, 17:16)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

37,04 EUR -7,65% (16.05.2022, 17:04)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

38,51USD -5,43% (16.05.2022, 17:04)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (16.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die Turbulenzen rund um die Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Elon Musk setze die Twitter-Aktie auch heute unter Druck. Sie notiere nach Eröffnung der US-Börsen über 5% im Minus. Grund dürfte u.a. der Ärger mit den Anwälten des Online-Dienstes sein. Diese würden Musk den Bruch einer Vertraulichkeitsvereinbarung vorwerfen, wie Tesla-CEO in der Nacht zum Sonntag geschrieben habe. Er habe aus Sicht der Rechtsabteilung zu viel über die Vorgehensweise von Twitter bei der Ermittlung automatisiert twitternder Accounts verraten.Musk habe solche Bot-Accounts zuvor selbst zum Thema gemacht. Er habe am Freitag erklärt, der Deal zu Übernahme von Twitter sei vorläufig ausgesetzt. Er wolle erst Berechnungen dazu abwarten, dass Accounts, hinter denen keine echten Nutzer stecken würden, tatsächlich weniger als 5% ausmachen würden. Branchenbeobachter hätten sich danach gefragt, ob Musk versuchen wolle, aus dem teuren Deal noch rauszukommen oder zumindest den Preis zu drücken. Dem Wall Street Journal zufolge habe der Milliardär den zweiten klärenden Tweet erst auf Druck seiner Anwälte abgesetzt.Am Samstag habe Musk nachgesetzt. Sein Team werde nach dem Zufallsprinzip 100 Follower des Twitter-Accounts des Online-Dienstes auswählen und prüfen, wie hoch der Anteil von Fake- und Bot-Accounts unter ihnen sei. Er habe die Zahl von 100 ausgewählt, weil auch Twitter auf eine Testgruppe dieser Größe zurückgreife. Die Twitter-Rechtsabteilung habe sich daraufhin beschwert, dass diese Zahl einer Vertraulichkeitsvereinbarung unterlegen habe, habe Musk später geschrieben.Aus Sicht des "Aktionärs" gebe es derzeit zu viele Unsicherheiten rund um die Übernahme von Twitter. Daher bleibe "Der Aktionär" bei seiner Einschätzung, die jüngsten Kursgewinne einzustreichen und dem Phänomen Musk seinen Lauf zu lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: