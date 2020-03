Börsenplätze Twitter-Aktie:



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist der Betreiber des weltweit führenden Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (24.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Beim Kurznachrichtendienst Twitter würden die Geschäfte aufgrund der Coronavirus-Pandemie schlechter als ursprünglich erwartet laufen. Das Management habe daraufhin am Montag seine Prognose für das laufende Quartal zurückziehen müssen.Das Unternehmen rechne nun mit einem Verlust sowie einem leichten Umsatzrückgang für das laufende erste Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Twitter habe für das erste Quartal eine Umsatzspanne zwischen 825 und 850 Millionen Dollar angegeben.Dennoch hätten die Nutzerzahlen stark zugelegt. Viele Menschen würden den Nachrichtendienst vor allem dazu nutzen, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise zu informieren.Die Anzahl der monetarisierbaren täglich aktiven Nutzer (mDAU) sei laut Unternehmensangaben inzwischen auf 163 Millionen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche dies einer Steigerung von rund 23 Prozent.Twitters Finanzchef Ned Segal habe sich am Montagabend positiv gezeigt: "Wir haben zuletzt stabile Fortschritte gemacht und haben weiterhin Vertrauen in unsere Strategie und unsere Möglichkeiten."Dass die Aktie am gestrigen Handelstag nachbörslich nur rund zwei Prozent habe abgeben müssen, zeige, dass Anleger dies bereits mehr oder weniger eingepreist hätten. Zwar leide das Werbegeschäft von Twitter unter der aktuellen Situation, gleichzeitig profitiere das Unternehmen allerdings von einer zunehmenden Nutzerzahl. Ein Großteil davon dürfte Twitter auch nach der Coronavirus-Pandemie treu bleiben.Die Aktie könne im frühen Handel rund vier Prozent zulegen. "Der Aktionär" sei zuletzt bei 24,50 Euro ausgestoppt worden. Ein Wiedereinstieg drängt sich aktuell noch nicht auf, so Nicola Hahn. Wer vom Geschäftsmodell von Twitter überzeugt sei, der könne sich die Aktie jetzt auf die Watchlist setzen. (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link