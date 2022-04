Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

43,425 EUR +0,96% (21.04.2022, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

43,105 EUR +1,52% (21.04.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

47,08 USD +0,77% (21.04.2022, 22:04)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (21.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Tech-Milliardär Elon Musk habe nach eigenen Angaben das Geld für eine Übernahme des Internet-Unternehmens Twitter beisammen. Er erwäge nun eine offizielle Kaufofferte für die Aktien des Kurznachrichtendienstes, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgehe. Die Twitter-Aktie gebe sich derweil ziemlich unbeeindruckt.Musk habe mitgeteilt, er habe nun Finanzierungszusagen über 46,5 Milliarden Dollar, um ein Übernahmeangebot für Twitter auf die Beine zu stellen. Das sei sogar mehr als sein Angebot von vergangener Woche. Er erwäge nun, ein formelles Gebot an alle Aktionäre für die ausstehenden Aktien des Online-Dienstes zu starten.Musk selbst wolle 33,5 Milliarden Dollar beisteuern, davon 21 Milliarden Dollar Eigenkapital und 12,5 Milliarden Dollar an Krediten. Mehrere Banken, darunter Morgan Stanley, hätten weitere 13 Milliarden Dollar zugesagt. Twitter sei zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen.Der reichste Mensch der Welt habe vergangene Woche angekündigt, den Kurznachrichtendienst für etwa 43 Milliarden Dollar zu kaufen und danach von der Börse zu nehmen. Damit solle der Dienst in die Lage versetzt werden, das Potenzial als "Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt" zu verwirklichen.Der Twitter-Verwaltungsrat habe daraufhin eine sogenannte "Giftpille" als Abwehrmaßnahme in Gang gesetzt, bei der andere Aktionäre günstiger Anteile hinzukaufen könnten, sobald ein Aufkäufer wie Musk die Marke von 15 Prozent überschreite. Das würde seine Beteiligung verwässern.Die Anleger würden derweil auch nach Bekanntgabe der Finanzierungszusagen daran zweifeln, dass Musk ans Ziel kommen werde: Die Twitter-Aktie habe im späten US-Handel mit einem Plus von 0,7 Prozent bei gerade einmal gut 47 Dollar gelegen. Bis zum Angebotspreis von 54,20 Dollar sei entsprechend noch rund 15 Prozent Luft.Die Aktie von Twitter sei derzeit ein Spielball der Investoren. Lasse der Konzern ein geeignet hohes Angebot zu, dürfte die Aktie kurzzeitig nochmals profitieren. Ein Scheitern der Übernahme durch Musk würde hingegen wohl Druck auf die Aktie bringen. Allerdings seien auch noch weitere Investoren im Boot. Wie sich der Konzern künftig ausrichte, stehe in den Sternen.Auch in welchen Hafen die Twitter-Aktie schippere, sei derzeit nicht abzusehen. "Der Aktionär" rät: Engagierte Investoren bleiben mutig dabei, alle anderen schauen dem Treiben von der Seitenlinie aus zu, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Twitter-Aktie. (Analyse vom 21.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)