Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (30.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Twitter habe mit den Zahlen des ersten Quartals schwer enttäuscht. Während Umsatz und Gewinn noch über den Erwartungen gelegen hätten, hätten Nutzerwachstum und Prognose zu wünschen übrig gelassen. Die Twitter-Aktie sei nachbörslich rund elf Prozent eingebrochen.Den Quartalsumsatz habe Twitter im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 1,04 Milliarden Dollar gesteigert. Nach einem Verlust von 8,4 Millionen Dollar im Vorjahresquartal sei wieder ein Gewinn von 68 Millionen Dollar verzeichnet worden, welcher je Aktie rund 0,16 Dollar entsprochen habe.Die Schätzungen der Analysten seien damit leicht übertroffen worden. Die Experten hätten nur mit Umsätzen von 1,03 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,14 Dollar gerechnet.Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die Twitter mit seiner Werbung erreichen könne, sei zwar um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, habe jedoch nur 199 Millionen erreicht. Analysten hätten hier mit 200 Millionen gerechnet. Nachdem Snap und Facebook bei den Nutzerzahlen überzeugt hätten, sei dies eine herbe Enttäuschung gewesen. Der Plattform fehle wohl schlichtweg ihr bestes Zugpferd: Donald Trump.Zudem habe Twitter bei der Umsatzprognose für das laufende Quartal nur eine Spanne zwischen 980 Millionen und 1,08 Milliarden Dollar angegeben. Analysten hätten eher mit Erlösen in einer Größenordnung von 1,06 Milliarden Dollar gerechnet. Darüber hinaus habe sich das Management zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht in der Lage gesehen, die Auswirkungen von Apples neu eingeführter "App Tracking Transparency" abzusehen.Anleger beachten den Stopp bei 42,50 Euro, falls sich dieser rasante Abverkauf fortsetzt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2021)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link